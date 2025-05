Sicurezza e dignità del lavoro un convegno a Monteripido partendo dall' enciclica di Leone XIII

Un appuntamento imperdibile quello di venerdì 6 giugno a Monteripido, che riporta in primo piano il legame tra lavoro e dignità, ispirandosi all'enciclica di Leone XIII. In un'epoca in cui la precarietà dilaga, riflettere sulla “Sicurezza e Dignità del Lavoro” diventa cruciale. Ogni parola del titolo risuona come un invito a custodire la persona e servire il bene comune. Non perdere l’occasione di essere parte di questo importante dibattito!

"Sicurezza e Dignità del Lavoro: Custodire la Persona, Servire il Bene Comune": ha un peso enorme ogni singola parola del titolo che è stato dato all'incontro in programma venerdì 6 giugno, alle 17.30, nel salone San Francesco del convento di San Francesco al Monte (Monteripido, Perugia).

Lavoro, il monito del cardinale Reina: "Quando è povero rende schiavi e non dà dignità"

Il cardinale Baldo Reina, vicario di Roma, lancia un forte monito sulla precarietà del lavoro nella capitale.

