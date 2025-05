Siamo sempre più vecchi | il boom della ' longevity economy'

Il fenomeno della longevità sta ridefinendo il panorama economico globale, dando vita alla "longevity economy". In Italia, l'invecchiamento della popolazione si traduce in opportunità senza precedenti: dal settore della salute al turismo senior, passando per la tecnologia assistiva. Un dato sorprendente? Entro il 2030, gli over 65 rappresenteranno il 25% della popolazione. Scopri come questo cambiamento sta plasmando un futuro in cui vivere bene è una vera e propria sfida!

Roma, 31 maggio 2025 – Da qualche anno, si sa, il cosiddetto ‘inverno demografico’ è accompagnato – in Italia e, più in generale, in tutti i paesi occidentali – da un incremento graduale della longevità della popolazione. Grazie ai progressi della medicina e all’adozione di stili di vita più salutari, assistiamo quasi ovunque all’ aumento dell’aspettativa di vita. Secondo gli studiosi, la popolazione mondiale entro il 2030 arriverà a 8,5 miliardi di persone, mentre il numero degli over-65 passerà dai 674 milioni del 2018 al miliardo nel 2030, vale a dire più di un over-65 ogni 10 abitanti. L’Italia ha una popolazione mediamente longeva (l’aspettativa di vita è di circa 80,1 anni per gli uomini e 84,7 per le donne) e una quota di over-65 già tra le più alte al mondo: nel 2040, tale quota balzerà a 19,2 milioni (34% del totale, dati Istat). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Siamo sempre più vecchi: il boom della 'longevity economy'

Inter-Psg, la bordata di Simone Inzaghi: "Noi siamo vecchi?"

Simone Inzaghi, in un’intervista UEFA, riflette sulla straordinaria corsa dell’Inter verso la sua seconda finale di Champions in tre stagioni.

Cerca Video su questo argomento: Siamo Vecchi Boom Longevity Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Siamo sempre più vecchi: il boom della 'longevity economy'

quotidiano.net scrive: Entro il 2025 arriverà a valere 5.700 miliardi di euro solo in Europa. E con l’aumento dell’aspettativa di vita il mercato è destinato a espandersi ...

Giovanni Vecchi: "Siamo in deflazione come nel 1959, però il boom di allora è irripetibile"

Segnala repubblica.it: Giovanni Vecchi, professore di economia politica all ... il '59, da cui parte quel boom economico, che il professore definisce "irripetibile" oggi. Che Italia era quella di allora?

«Vulnerabili, coraggiosi: siamo così noi vecchi»

Come scrive corriere.it: Voci e storie «Tendono a nasconderci, non ci vogliono vedere perché questa società consumistica non li vuole, i vecchi: intralciano. Pensano tutti che siamo noiosi, lamentosi… che siamo brutti!» ...