siad con ginori lisci e solvay realizzerà un nuovo impianto per la produzione di biometano e bio co2

In un’era in cui la sostenibilità è al centro dell’attenzione, Siad, insieme a Marchesi Ginori Lisci e Solvay, sta per dare vita a un impianto innovativo per la produzione di biometano e bio-CO2 in Val di Cecina. Questo progetto rappresenta un perfetto connubio tra agricoltura e industria, puntando a trasformare risorse naturali in energia rinnovabile. Un passo importante verso il futuro ecologico che non possiamo permetterci di ignorare!

Il gruppo Siad sarà protagonista, con le aziende Marchesi Ginori Lisci e Solvay, della realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di Biometano e Bio-CO2 in Val di Cecina, in provincia di Pisa. Collaborazione tra agricoltura e industria, per la produzione di energia rinnovabile e CO? biogenica, che saranno utilizzate per la produzione di Carbonato di Sodio e Bicarbonato di Sodio a basse emissioni di carbonio, nell'impianto Solvay di Rosignano, in Toscana. L'annuncio di questa nuova impresa è stato dato venerdì 30 maggio al Museo delle Miniere di Montecatini Val di Cecina, in presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani, del Sindaco Francesco Auriemma e di altre autorità nazionali, regionali e locali, le aziende Marchesi Ginori Lisci, il Gruppo SIAD e Solvay.

