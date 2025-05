Si tuffa male arriva l' elisoccorso del Suem | un ragazzo rischia di non camminare più

Un tuffo sfortunato può cambiare la vita in un istante. Nel tardo pomeriggio di oggi, un ragazzo di 17 anni a Jesolo ha rischiato di perdere l'uso delle gambe dopo un lancio in acqua. L'elisoccorso del Suem è intervenuto tempestivamente da Treviso, sottolineando l'importanza di prestare attenzione ai segnali di rischio nelle attività estive. Un promemoria per tutti: divertimento sì, ma con prudenza!

Intervento nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 maggio, per un ragazzo di 17 anni che in spiaggia a Jesolo dopo un lancio in acqua si è ferito e non avvertiva più la sensibilità agli arti. L'elicottero dei soccorsi del Suem si è alzato in volo da Treviso e ha raggiunto la località balneare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Si tuffa male, arriva l'elisoccorso del Suem: un ragazzo rischia di non camminare più

