Si traveste da fantasma per gettare i rifiuti in strada

A Monreale, un cittadino ha deciso di travestirsi da fantasma per disfarsi dei rifiuti in strada. Un gesto che mette in luce non solo l'inciviltà, ma anche l'emergenza rifiuti che attanaglia molte città italiane. Con i servizi di raccolta spesso insufficienti, è fondamentale sensibilizzare la comunità e promuovere il rispetto per l'ambiente. Chi sarà il prossimo "fantasma" a farsi beffe della natura? La responsabilità è di tutti!

A Monreale, in provincia di Palermo, un cittadino si è travestito da fantasma per gettare la spazzatura in piena notte in quella che ormai è diventata una discarica abusiva e non farsi riconoscere. Il fantasma dei rifiuti può anche essere sfuggito agli occhi dei residenti, ma non a quelli attenti delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso ogni suo gesto: dal momento in cui ha lanciato il sacchetto fino al suo rientro a casa. La polizia municipale non ha avuto dubbi: è stato identificato e sanzionato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Si traveste da fantasma per gettare i rifiuti in strada

Monreale, si veste da “fantasma” per gettare i rifiuti illecitamente: multato grazie alla videosorveglianza

A Monreale, i residenti hanno segnalato episodi di abbandono illegale dei rifiuti, con alcuni cittadini che si vestono da "fantasma" per nascondersi durante queste azioni.

