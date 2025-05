Si sta accentuando la diffusione del materiale pedopornografico

La crescente diffusione di materiale pedopornografico tra i giovani è un campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Il presidente del tribunale dei Minorenni delle Marche, Sergio Cutrona, ha messo in guardia su come i social stiano diventando veicolo di comportamenti estremamente gravi. È fondamentale educare le nuove generazioni al rispetto e alla responsabilità, per costruire un futuro più sicuro e consapevole. La prevenzione comincia da noi!

"La diffusione del materiale pedopornografico purtroppo si sta accentuando. C’è un’attitudine tra i giovanissimi a procacciarsi immagini e video di ragazzine in pose erotiche e di diffonderle tramite i social. Sono condotte gravi e perseguibili". Lo ha ribadito il presidente del tribunale dei Minorenni delle Marche Sergio Cutrona, in un incontro che si è tenuto sabato scorso a Fabriano, al teatro Gentile, e che ha visto partecipare più di 600 studenti dell’istituto d’arte Mannucci. L’iniziativa "Lasciami Volare" era mirata a parlare di bullismo e cyberbullismo per costruire un volo verso la consapevolezza e spiegare agli studenti la gravità di certi comportamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Si sta accentuando la diffusione del materiale pedopornografico"

Cerca Video su questo argomento: Sta Accentuando Diffusione Materiale Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Si sta accentuando la diffusione del materiale pedopornografico. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Diablo 4: Blizzard sta provando a rimuovere tutto il materiale trafugato dalla beta finito in rete

Da multiplayer.it: Blizzard sta provando attivamente a fermare l'emorragia ... come la creazione di una partita e la selezione della difficoltà. Molto del materiale pubblicato nel fine settimana risulta ora offline ...