Si sente male durante un' escursione | muore 60enne

Un'escursione che si trasforma in tragedia: oggi un uomo di 60 anni ha perso la vita lungo il sentiero per Savogno. Questo drammatico evento ci ricorda quanto sia cruciale prestare attenzione alla propria salute e preparazione fisica in montagna, soprattutto in un periodo in cui sempre più italiani scelgono l'outdoor come fuga dalla routine. La natura può essere meravigliosa, ma non va mai sottovalutata.

Tragedia questa mattina lungo il sentiero per Savogno, nel territorio comunale di Piuro: un escursionista 60enne, infatti, ha accusato un grave malore, purtroppo rivelatosi fatale. L'allarme è scattato in codice rosso, quello di massima gravità, attorno alle 8,20 e sul posto sono intervenuti.

