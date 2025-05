Si schianta contro un ponte e cade nel vuoto per trenta metri morto motociclista a Pontebba

Tragedia a Pontebba: un motociclista ha perso la vita dopo un drammatico schianto contro un ponte, volando nel vuoto per trenta metri. Questo tragico incidente riporta alla luce l'importanza della sicurezza stradale, in un momento in cui le moto stanno vivendo un vero boom di popolarità tra i giovani. Un punto da riflettere: quanto è fondamentale la prudenza su strade insidiose? La passione deve sempre andare di pari passo con la responsabilità .

Un motociclista si è schiantato su di un ponte sulla strada provinciale 110, nel comune di Pontebba: sarebbe stato scaraventato oltre il parapetto; la caduta nel vuoto per trenta metri, terminata sul greto del sottostante torrente Bombaso, gli sarebbe stata fatale. Il fatto è avvenuto poco prima.

Tenta di gettarsi nel vuoto dal ponte: salvato in extremis (anche grazie a un camionista)

Nella notte tra domenica e lunedì 12 maggio, un drammatico tentativo di suicidio si è svolto sulla superstrada di Malpensa.

