Un drammatico schianto ha coinvolto un 26enne ad Apiro: il giovane, a bordo della sua Alfa Romeo 147, è andato a collidere con un camion dell'Anas. Fortunatamente, le conseguenze non sono state tragiche, ma l’accaduto riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui gli incidenti stradali continuano a suscitare preoccupazione. È fondamentale riflettere sul valore della prudenza alla guida!

Avrebbe potuto provocare conseguenze molto più gravi per l’infortunato, il pauroso incidente stradale avvenuto ieri mattina ad Apiro, lungo la provinciale 2 che scende fino alla superstrada per Ancona-Fabriano. Verso le 8.30 un 26enne apirano, al volante della Sua Alfa Romeo 147 blu, dovendo recarsi al lavoro stava percorrendo il tratto in discesa. Giunto in prossimità d’una curva a sinistra, ha urtato un autocarro del personale dell’ Anas, che aveva segnalato l’esecuzione del lavoro per effettuare lo sfalcio della vegetazione cresciuta ai lati. Nell’urto contro una parte del mezzo, l’auto si è girata e ha concluso la traiettoria impattando frontalmente contro un camion che saliva verso Apiro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si schianta contro un camion dell’Anas. Soccorso un 26enne

