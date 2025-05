Si schianta con l' auto batte la testa e rifiuta i soccorsi | in manette sedato e portato a Cattinara

Un drammatico incidente ha scosso Trieste: un giovane, dopo un terribile schianto, ha rifiutato i soccorsi, manifestando un comportamento inquietante. Questo episodio evidenzia un trend preoccupante tra i giovani: la sottovalutazione dei rischi legati alla guida imprudente e l'assenza di consapevolezza sui traumi cranici. Un richiamo a riflettere sull’importanza della sicurezza stradale e della responsabilità individuale, soprattutto nei momenti critici. La salute viene prima di tutto

Un giovane triestino è stato ammanettato, sedato e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, a causa di un trauma cranico, dopo un episodio avvenuto nella notte di oggi 31 maggio tra la zona di San Giuseppe della Chiusa e il rione di Borgo San Sergio. Secondo quanto si apprende. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Si schianta con l'auto, batte la testa e rifiuta i soccorsi: in manette, sedato e portato a Cattinara

