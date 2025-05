Si ribalta camion con 30 tonnellate di alveari | liberate 250 milioni di api

Un camion carico di alveari si è ribaltato a Washington, liberando oltre 250 milioni di api in un evento spettacolare e allarmante. Questo incidente non solo mette in luce l'importanza delle api per il nostro ecosistema, ma sottolinea anche la crescente crisi della biodiversità. Con la popolazione di api in declino, eventi come questo ci ricordano quanto siano vitali per la nostra agricoltura e il nostro futuro. Scopri di più su come possiamo proteggere questi preziosi impollinatori!

Un camion carico di alveari attivi, per un totale di oltre 30.000 chili, si è ribaltato nello stato americano di Washington, liberando nell’aria un impressionante sciame da 250 milioni di api. L’incidente è avvenuto ieri sulla Weidkamp Road, nei pressi del confine con il Canada, nella contea di Whatcom, dove le autorità hanno immediatamente diramato un allarme alla popolazione: “Evitate la zona. Rischio punture e fuga di insetti”, ha comunicato l’ufficio dello sceriffo. Secondo quanto riportato dalla BBC, il camion si sarebbe rovesciato probabilmente a causa di una curva stretta, ma sono in corso indagini per chiarire l’esatta dinamica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Si ribalta camion con 30 tonnellate di alveari: liberate 250 milioni di api

Camion con bordo 30mila chili di alveari attivi si ribalta, 250 milioni di api in fuga: “Evitate la zona”

Un incidente sorprendente ha scatenato il caos in Washington: un camion carico di 30mila chili di alveari attivi si è ribaltato, liberando ben 250 milioni di api! Questo evento mette in luce un tema sempre più attuale: la salute degli impollinatori.

