Si inerpica il tabellone di Jasmine Paolini al Roland Garros Subito Svitolina poi lo spettro Swiatek all’orizzonte

Jasmine Paolini si prepara a scrivere la sua storia al Roland Garros, affrontando sfide da brivido! Dopo aver superato una difficile fase iniziale, ora è il momento di testare il suo coraggio contro le grandi del tennis, come Swiatek. Questo torneo non è solo una competizione: rappresenta un'opportunità per dimostrare che il talento italiano può brillare nei momenti più critici. Rimanete sintonizzati: il meglio deve ancora arrivare!

Si può probabilmente dire che il vero Roland Garros di Jasmine Paolini inizi ora, con gli ottavi di finale di scena domani. Per la toscana tre turni dal sapore diverso, quelli iniziali: il grande spavento corso contro la cinese Yue Yuan nella sera del Court Suzanne Lenglen, una mattina in cui è bastato controllare, sul Court Philippe Chatrier, le ambizioni dell’australiana Ajla Tomljanovic e un pomeriggio, sempre sul centrale, ma col sole dentro, in cui l’ucraina Yuliia Starodubtseva è stata sconfitta senza grandi problemi potendosi far bastare una giornata senza squilli di tromba. Adesso, però, viene il momento meno facile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Si inerpica il tabellone di Jasmine Paolini al Roland Garros. Subito Svitolina, poi lo spettro Swiatek all’orizzonte

Jasmine Paolini ribalta Shnaider con l’aiuto di Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2025

Jasmine Paolini ha regalato emozioni agli appassionati di tennis, ribaltando il pronostico contro Shnaider agli Internazionali d'Italia 2025.

