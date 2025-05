Si incendia cabina elettrica Bariana di Garbagnate senza corrente

Un pomeriggio di paura a Garbagnate Milanese: un incendio nella cabina elettrica di Bariana ha lasciato molte famiglie al buio. L'esplosione ha colto di sorpresa i residenti, ricordandoci quanto siano vulnerabili le nostre infrastrutture. In un’epoca in cui ci si affida sempre più all’elettricità, eventi come questo sollevano interrogativi sulla sicurezza e sull'affidabilità dei servizi essenziali. I vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare la situazione. Rimanete

Principio di incendio, nel tardo pomeriggio di oggi 31 maggio, in una cabina elettrica della frazione Bariana di Garbagnate Milanese, in via Montenero. Le fiamme sono state precedute da un forte boato, dopo di che, in numerose strade del quartiere, è mancata la corrente elettrica causando notevoli disagi. In questo momento i vigili del fuoco . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Furgone in fiamme vicino all'Amam, danni anche alla cabina elettrica: si cercano le cause

Paura questa mattina a Messina, dove un furgone è andato in fiamme nei pressi dell'Amam, causando anche danni a una cabina elettrica.

