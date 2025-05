Si finge impiegato delle poste e ruba l' oro ad una novantenne

Fatti di cronaca come questo ci ricordano quanto sia fondamentale rimanere vigili contro le truffe, soprattutto in un'epoca in cui gli anziani sono sempre più vulnerabili. A Vallecorsa, una novantenne è caduta nella trappola di un falsario che si spacciava per impiegato delle poste, portandole via preziosi gioielli. Questo episodio non è isolato, ma fa parte di un trend allarmante di raggiri. Proteggiamo i nostri cari, informandoli e creando una rete di sicurezza

Ennesima truffa ai danni di un'anziana quella che è andata segno nelle ore scorse e più precisamente nel pomeriggio di venerdì a Vallecorsa. Qui, una donna 90enne, ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente impiegato delle poste il quale ha riferito di aver ricevuto incarico dal. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Si finge impiegato delle poste e ruba l'oro ad una novantenne

