Si finge impiegato delle poste e ruba l' oro ad una novantenne

Una novantenne a Vallecorsa è caduta vittima di un'ennesima truffa, con un sedicente impiegato delle poste che ha sottratto il suo oro. Questo episodio mette in luce un triste trend: l'aumento delle frodi ai danni degli anziani. Purtroppo, le tecniche dei truffatori diventano sempre più sofisticate. È fondamentale rimanere vigili e informare le persone a noi care sui pericoli di queste telefonate ingannevoli. La protezione delle nostre generazioni più fragili deve

Ennesima truffa ai danni di un'anziana quella che è andata segno nelle ore scorse e più precisamente nel pomeriggio di venerdì a Vallecorsa. Qui, una donna 90enne, ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente impiegato delle poste il quale ha riferito di aver ricevuto incarico dal.

Si finge impiegato delle poste e ruba l'oro ad una novantenne

Fatti di cronaca come questo ci ricordano quanto sia fondamentale rimanere vigili contro le truffe, soprattutto in un'epoca in cui gli anziani sono sempre più vulnerabili.

