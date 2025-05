Si ferma al semaforo e gli strappano un Patek Philippe da 60mila euro con la tecnica dello specchietto | come funziona

I ladri non si fermano davanti a nulla, nemmeno a un semaforo rosso. Ieri, un uomo ha vissuto un incubo: il suo Patek Philippe da 60mila euro è stato strappato dal polso grazie alla temuta tecnica dello specchietto. Questa modalità di furto, sempre più diffusa, ricorda l'importanza di restare vigili, soprattutto in città. Un orologio di lusso può attirare l'attenzione, ma la sicurezza vale molto di più.

Ieri sera due uomini su uno scooter hanno rubato un orologio Patek Philippe dal valore di 60mila euro strappandolo dal polso di un 50enne fermo a un semaforo. I due ladri hanno utilizzato la tecnica dello specchietto retrovisore.

