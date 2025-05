si chiede la pace a colpi di pedale assieme all anpi

Oggi pomeriggio, alle 16.30, Novate si mobilita per la pace con una biciclettata organizzata dall'ANPI. Un'iniziativa che va oltre il semplice pedalare: è un forte messaggio di libertà e solidarietà, nel contesto di un mondo sempre più segnato da conflitti. La bicicletta, simbolo di emancipazione, ci ricorda che ogni pedalata è un passo verso un futuro migliore. Unisciti a noi, insieme possiamo fare la differenza!

Parte oggi alle 16.30, dall'area mercato, la biciclettata per la pace. Organizzata dall' Anpi - sezione Mario Brasca di Novate - percorrerà le vie della città per dire un fermo no a tutte le guerre. "La bicicletta è sempre stata uno strumento di libertà, democrazia e pace – spiegano dall'Anpi –. Ha contribuito all'emancipazione della donna abbattendo molti stereotipi e pregiudizi di genere. È stata per i lavoratori della grande industria e delle campagne del '900 il mezzo più economico e insostituibile col quale raggiungere i luoghi di lavoro. Nella stagione della Guerra Fredda e dell'incubo termonucleare il movimento dei "Partigiani per la Pace" promuoveva le proprie campagne a vigorosi colpi di pedale.