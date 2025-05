Si cercano artisti per disegnare in un murales la transizione energetica sulla parete esterna dell' azienda

A Cesena, un muro sta per diventare molto più di una semplice parete: sarà la tela su cui artisti daranno vita a un murales che racconta la transizione energetica. Sac Energy lancia un progetto che unisce arte e ambiente, trasformando il concetto di sostenibilità in un’opera visiva. Un invito a riflettere sul nostro futuro e sulla necessità di innovare, coinvolgendo la comunità in questo straordinario viaggio creativo. Non perdere l’occasione di essere parte di questo cambiamento!

Un muro, una storia, un futuro da costruire assieme. A Cesena, la parete esterna della sede di Sac Energy diventerà la tela di un murales dedicato al tema della trasformazione energetica. "Un progetto che unisce arte e territorio, nato dalla volontà di raccontare attraverso la street art. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Si cercano artisti per disegnare in un murales la transizione energetica sulla parete esterna dell'azienda

Cerca Video su questo argomento: Cercano Artisti Disegnare Murales Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Creare graffiti online, murales o finte scritte sui muri

Si legge su navigaweb.net: Chi disegna graffiti è, generalmente, l'artista di strada, il writer ... Per gli appassionati di graffiti e per chi vuole provare a disegnare murales o scritte colorate al computer, ecco alcuni dei ...

Cosa sono i Murales, le loro prime apparizioni nel mondo e cosa rappresentano oggi

Secondo news.fidelityhouse.eu: è cio che spinge l’artista alla realizzazione di un Murale. Facciate di palazzi, stazioni ferroviarie, grandi cartelloni, tutto può diventare una tela sulla quale disegnare, ed è proprio ...

Cercasi artisti per i murales del teatro di Varano Borghi e del Parco Boffalora

Riporta varesenews.it: oggi e domani" realizzate con le bombolette spray A Varano Borghi si cercano idee e artisti per decorare le pareti del teatro comunale in via Vittorio Veneto e del Parco Boffalora con dei murales ...