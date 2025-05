Si canta insieme a pieni polmoni in Humanitas

In un mondo sempre più frenetico, ritrovarsi a cantare insieme è un atto di pura connessione umana. "Humanitas si canta" ha trasformato una mattina ordinaria in un'esperienza indimenticabile, unendo pazienti e medici in un coro che celebra la vita. Attraverso la musica, non solo ci si prende cura del cuore, ma si rafforza anche un senso di comunità essenziale per il benessere. Un vero inno alla salute e all'umanità!

Un coro e tanta gente hanno passato una mattina a cantare. Un'attività che fa bene a cuore e polmoni. Tutto questo grazie a "Humanitas si canta", evento interattivo che ha unito pazienti, personale medico, visitatori e studenti in un coro collettivo, intonando celebri brani ispirati al cuore e al respiro, da Every Breath You Take a Brava, passando per 'O Sole Mio e Cuoricini, in occasione della Giornata Mondiale contro il fumo. I dati sono allarmanti perché alla sigaretta classica si è aggiunta quella elettronica che spopola soprattutto fra i più giovani (la adoperano già a 13 anni) e che provoca dipendenza e danni fisici.

