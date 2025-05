Si allena al parco in centro tentano di strappargli il telefono dalla mano

Venerdì sera, un momento di sport e relax al parco della Biblioteca degli Alberi si è trasformato in un incubo. Un giovane di 24 anni, mentre si allenava, è stato vittima di un tentativo di rapina da parte di alcuni sconosciuti. Questo episodio svela una preoccupante tendenza di insicurezza che colpisce le aree urbane, dove anche attività quotidiane possono diventare rischiose. È ora di tornare a vivere i nostri spazi con serenità!

Tentata rapina, venerdì sera, al parco della Biblioteca degli Alberi, vicino a piazza Gae Aulenti. Alcuni giovani sconosciuti si sono avvicinati a un 24enne che, verso le 11 di sera, si stava allenando nel parco. I ragazzi, avvicinatisi, hanno tentato di strappargli dalle mani il telefonino. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Si allena al parco in centro, tentano di strappargli il telefono dalla mano

Parco Colli, catturati 47 cinghiali in una sola sera

Nel Parco Colli, un'imponente operazione ha portato alla cattura di 47 cinghiali in una sola sera. Grazie all'installazione di un sistema innovativo di dissuasione della fauna selvatica, che comprende 1400 dissuasori ottici e acustici, e dispositivi radar sperimentali, si punta a prevenire incidenti stradali e tutelare la sicurezza stradale nella zona.

Cerca Video su questo argomento: Allena Parco Centro Tentano Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Si allena al parco in centro, tentano di strappargli il telefono dalla mano

Lo riporta milanotoday.it: Tentata rapina, venerdì sera, al parco della Biblioteca degli Alberi, vicino a piazza Gae Aulenti. Alcuni giovani sconosciuti si sono avvicinati a un 24enne che, verso le 11 di sera, si stava ...

Tentano rapire 3 bimbe in parco a Genova

Riporta ansa.it: Una ragazza di circa 14 anni e un suo complice che attendeva in auto hanno tentato di rapire tre bambine che giocavano al parco dell'Acquasola, in centro a Genova. E' accaduto ieri pomeriggio.