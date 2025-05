Show delle auto d’epoca | 70 top car da sogno sull’asse Livorno-Versilia

Scopri il fascino intramontabile delle auto d'epoca il 31 maggio 2025, tra Livorno e Versilia! L'evento, giunto alla sua seconda edizione, non è solo un raduno di bolidi storici, ma un vero tributo all'amicizia e alla passione per i motori. Mentre il mondo si muove verso la sostenibilità, queste icone del passato ci ricordano che la bellezza e l'eleganza hanno sempre un posto speciale nel cuore degli appassionati. Non perderti questo viaggio nel tempo

Viareggio, 31 maggio 2025 – Cielo, Mare e Terra che fanno da scenario ad auto da sogno. Oggi tra Livorno e la Versilia si terrà la seconda edizione di un evento che, nel nome delle grandi case automobilistiche, riunirà collezionisti delle quattro ruote provenienti da tutta Europa nel nome della passione per i motori ma soprattutto dell’amicizia. La partenza delle 70 auto d’epoca e supercars (Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Maserati, Alfa Romeo) avverrà di primo mattino, da Livorno: alle 8 il primo punto di incontro alla Terrazza Mascagni poi, dalle 10, l’ingresso delle auto nell’Accademia Navale di Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Show delle auto d’epoca: 70 top car da sogno sull’asse Livorno-Versilia

Monica Zanetti: «Il sogno di costruire auto e i complimenti di Enzo Ferrari. Ragazze, seguite sempre le vostre ambizioni»

Monica Zanetti, che ha realizzato la celebre Ferrari F40 e fu la prima donna nel team Ferrari, è esempio di determinazione e passione.

Cerca Video su questo argomento: Show Auto D Epoca Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Show delle auto d’epoca: 70 top car da sogno sull’asse Livorno-Versilia; Concorso d’Eleganza, a Villa d’Este sfilano le auto d’epoca; Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2025: le vincitrici; Nurri, straordinario successo per il raduno di auto e moto d’epoca -VIDEO. 🔗Ne parlano su altre fonti

Show delle auto d’epoca: 70 top car da sogno sull’asse Livorno-Versilia

Riporta msn.com: Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Porsche e altre marche super lusso attese oggi. Sosta al Principe di Piemonte e alla Cittadella anche con gare di regolarità ...

Sport e auto d’epoca in nome di Taruffi con la “Volpe Argentata Invitational”

Scrive repubblica.it: Il 7-8 giugno una gara al Parco di Roma Golf Club, un concorso d’eleganza con vetture e moto storiche e le rievocazioni della Salita di Monte Mario e del ...

Otto giorni di rotary sun tour: auto d’epoca tra parco nazionale del cilento e patrimonio culturale

Da gaeta.it: Il Rotary Sun Tour unisce passione per le auto d’epoca come Alfa Romeo e Triumph a itinerari nel parco nazionale del Cilento, valorizzando storia, natura e cultura tra Salerno e il Vallo di Diano.