Shakira cancella il concerto di Washington | nuova delusione per i fan del tour 2025

Shakira delude ancora i fan: il concerto di Washington è cancellato. Un duro colpo per chi attendeva con ansia di vederla dal vivo nel tour "Las Mujeres Ya No Lloran". Questo ennesimo stop non è solo un problema personale della star, ma mette in luce le difficoltà di tanti artisti nel mondo post-pandemia. Riuscirà Shakira a tornare sul palco? I suoi sostenitori sperano in un riscatto che valga l'attesa!

Washington, 1 giugno 2025 – Brutta notizia per i fan di Shakira: la popstar colombiana ha cancellato, per la seconda volta consecutiva, una delle tappe del suo attesissimo tour mondiale “Las Mujeres Ya No Lloran”. Dopo lo stop dell’evento a Boston, anche il concerto previsto a Washington sabato 1° giugno al Nationals Park è stato annullato per motivi tecnici legati alla sicurezza del palco. Cancellato il concerto di Shakira al WorldPride 2025. Il live della cantante era tra gli appuntamenti più attesi del WorldPride Washington 2025, uno dei festival LGBTQ+ più importanti al mondo. La cancellazione ha lasciato delusi migliaia di fan che avevano acquistato i biglietti e programmato viaggi per assistere alla performance. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Shakira cancella il concerto di Washington: nuova delusione per i fan del tour 2025

