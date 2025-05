Shakira Cancella Concerto Washington | Problemi Tecnici Fermi Il Tour Las Mujeres Ya No Lloran

Shakira ferma il suo tour "Las Mujeres Ya No Lloran" a Washington per problemi tecnici, dopo il concerto di Boston. I fan oscillano tra rabbia e comprensione, ma questo imprevisto mette in luce un trend: l'importanza della qualità nella musica dal vivo. In un'era dove le aspettative sono alte, anche i piccoli intoppi possono creare grandi reazioni. Rimanete aggiornati, il viaggio musicale di Shakira è solo all'inizio!

Problemi tecnici per Shakira, cancella due concerti di fila negli Usa

Shakira delude i fan: due concerti cancellati negli USA a causa di problemi tecnici. Un colpo duro, soprattutto considerando che l'evento era legato al WorldPride, un momento di celebrazione e inclusione per la comunità LGBTQ+.

