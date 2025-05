Sgomberò un campo rom sulla ruspa lo show dell’ex vicesindaco di Ferrara finisce con la condanna in tribunale | Lo rifarei domattina

Un atto di forza o una scelta discutibile? L'ex vicesindaco di Ferrara, Nicola Lodi, ha trasformato uno sgombero in uno spettacolo, salendo su una ruspa per demolire un campo rom. La condanna a sette mesi di reclusione solleva interrogativi sul confine tra sicurezza e rispetto dei diritti umani. Mentre il dibattito sui campi nomadi infiamma il paese, è il momento di riflettere: a che prezzo si garantisce la “sicurezza”?

L’ingresso trionfale sulle ruspe per demolire un campo nomadi a Ferrara, dove trent’anni vivevano decine di persone di etnia sinti. Uno «sgombero show», così era stato definito quello dell’ottobre 2019, che all’ex vicesindaco leghista Nicola “Naomo” Lodi è costato caro. L’assessore comunale alla sicurezza è stato condannato a sette mesi di reclusione per deposito non autorizzato di rifiuti pericolosi e non, cioè i detriti delle casette, e per usurpazione di pubbliche funzioni, avendo di fatto ignorato completamente il dirigente del settore Opere pubbliche facendo allestire lui in prima persona il cantiere di sgombero. 🔗 Leggi su Open.online