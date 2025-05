sgomberò il campo rom con la ruspa condannato l ex vicesindaco di ferrara deposito non autorizzato di rifiuti

L’eco della ruspa che sgombera i campi rom riaccende il dibattito sulla gestione dei rifiuti e l’integrazione sociale. La condanna dell'ex vicesindaco di Ferrara, Nicola Lodi, mette in luce una questione cruciale: la linea tra ordine pubblico e rispetto dei diritti umani è sottile. Un punto interessante? Questo caso potrebbe segnare un cambiamento nel modo in cui le amministrazioni affrontano la questione dei campi nomadi. È tempo di riflettere!

“A chi continuava a dire che non sarebbero entrate le ruspe nel campo, oggi sono entrate ” diceva salendo o scendendo dal mezzo meccanico, caschetto in testa. Le ruspe in effetti entrarono nel campo rom di Ferrara e proprio per questo, quasi 6 anni dopo, Nicola Lodi, ex vicesindaco leghista della città e appassionato di ruspe, è stato condannato a 7 mesi di reclusione al termine del processo di primo grado, come segnala la stampa locale. Era il 2 ottobre 2019 e i giornali lo definirono uno “ sgombero show “, di sicuro a favore di telecamera. Lodi – che aveva le deleghe alla Sicurezza – è stato condannato per deposito non autorizzato di rifiuti pericolosi e non (prodotti dalle attività di abbattimento delle casette) e per l’ usurpazione di pubbliche funzioni per aver “ scavalcato ” il dirigente del settore Opere pubbliche nell’allestimento di quello che fu un cantiere di fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it