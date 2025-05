Sfruttamento della prostituzione in manette imprenditrice cinese

Nella notte del 31 maggio, i Carabinieri hanno arrestato un’imprenditrice cinese a Castelfranco Veneto, accusata di sfruttamento della prostituzione. Questo episodio richiama l'attenzione su un fenomeno inquietante che cresce nel nostro paese: la tratta di esseri umani. Un tema che merita di essere discusso e affrontato seriamente, evidenziando la vulnerabilità delle vittime e la necessità di un intervento congiunto per fermare questa piaga sociale.

Nella notte di oggi 31 maggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una cittadina cinese residente a Brescia, imprenditrice con precedenti, ritenuta responsabile di sfruttamento della prostituzione.

