Sfonda i vetri di 8 auto a Como e lancia bidoni dell' immondizia contro la polizia la folle notte di un 38enne

Una notte di follia a Como ha visto un 38enne trasformarsi in un vandalo, sfondando i vetri di otto auto e lanciando bidoni dell'immondizia contro gli agenti. Un episodio che riporta alla luce il tema della sicurezza urbana e del degrado nelle nostre città . È ora di riflettere su come prevenire tali atti e salvaguardare il nostro patrimonio comune. Questo evento è solo la punta dell'iceberg: quanto siamo realmente al sicuro?

Un 38enne di Tavernerio denunciato a Como per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale: infrangeva vetri delle auto.

Spaccava i vetri e tentava furti nelle auto parcheggiate a Como: denunciato 37enne

Un uomo di 37 anni è stato denunciato a Como per atti vandalici e tentativi di furto su auto parcheggiate.

