Sex And The City e Wayward Pup di The Satellites il brano della colonna sonora della serie rimasto un mistero per 24 anni

Dopo 24 anni, "Wayward Pup" dei Satellites, brano cult di "Sex and the City", svela il suo mistero. Considerato una delle più grandi occasioni finanziarie mancate della musica, questo pezzo incarna il desiderio di riscoprire un’era d’oro. La sua rivelazione riaccende i riflettori su come il potere della musica possa influenzare la cultura pop e il mercato. Un colpo di scena che invita a riflettere sulle opportunità perse!

La storia di quella che è stata definita la più grande occasione finanziaria mancata della musica internazionale. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Sex And The City e Wayward Pup di The Satellites, il brano della colonna sonora della serie rimasto un mistero per 24 anni

