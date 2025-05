Settimana ai fornelli per gli Educhef con i laboratori di cucina salutare

Una settimana intensa ai fornelli per gli Educhef di Forlì e Cesena! I laboratori di cucina salutare, promossi dall'Ausl, offrono l'opportunità di apprendere ricette nutrienti e gustose. In un’epoca in cui il benessere alimentare è al centro dell'attenzione, questi corsi non solo educano, ma creano una comunità consapevole. Un passo fondamentale verso un futuro più sano! Scopri come la cucina possa diventare un alleato per la salute.

Settimana ai fornelli per gli 'Educhef' delle scuole di Forlì e Cesena che hanno aderito ai Laboratori di cucina salutare promossi durante l'anno dall'UO Igiene e Sanità Pubblica dell'Ausl negli istituti scolastici della Rete di "Scuole che promuovono salute", per fornire conoscenze e abilità a cittadini interessati e disponibili a promuovere la salute in campo alimentare secondo il metodo dell'educazione tra pari. Sono in 40 tra genitori, insegnanti e personale scolastico del 3° circolo di Cesena, dell'I.C. Matatia di Forlì e dell'I.C. di Modigliana ad aver partecipato nei mesi scorsi ai tre laboratori teorico-pratici di cucina salutare che si sono svolti nelle cucine didattiche del territorio grazie alla collaborazione con l'Istituto di Istruzione "Pellegrino Artusi" e lo IAL di Cesenatico.

