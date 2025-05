Serie TV le novità di giugno in streaming

Giugno segna l’inizio dell'estate e, mentre la stagione televisiva tradizionale chiude i battenti, Netflix offre una ventata di novità imperdibili. Tra tutte, "Sara – La Donna nell’Ombra" cattura l’attenzione: un thriller avvincente che esplora il lato oscuro della mente umana. In un periodo in cui i contenuti originali crescono esponenzialmente, questa serie promette di tenere incollati gli spettatori, con storie che sfidano la nostra percezione del bene e

© Netflix Angelo Agerola La stagione televisiva lineare è agli sgoccioli, ma lo streaming per fortuna non va in ferie e anche nei mesi estivi ci saranno tanti titoli interessanti a fare compagnia agli spettatori. Uno su tutti è Sara – La Donna nell’Ombra, trasposizione Netflix dei romanzi di Maurizio De Giovanni con protagonista un’ex agente dei servizi segreti, ma l’attesa è soprattutto per la terza ed ultima stagione di Squid Game, che debutterà su Netflix il giorno 27. Di seguito i titoli in arrivo a giugno 2025 su Netflix, Disney+, AppleTV+, Prime Video e Sky. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Serie TV, le novità di giugno in streaming

Jannik Sinner prosegue il suo cammino agli Internazionali BNL d'Italia, giungendo agli ottavi di finale dopo aver sconfitto l'olandese De Jong.

