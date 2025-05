Serie B | Brescia retrocesso Frosinone salvo e playout tra Salernitana e Sampdoria

La Serie B continua a riservare sorprese. Con la penalizzazione del Brescia, retrocesso in Serie C, il Frosinone festeggia una salvezza insperata. Ma non è finita qui: i playoff tra Salernitana e Sampdoria promettono emozioni forti. In un campionato sempre più competitivo, ogni punto conta e ogni decisione può cambiare il destino di una squadra. Non perdere gli sviluppi di questa lotta per la permanenza!

La sentenza di primo grado del Tribunale Federale Nazionale ha riscritto come da previsioni la classifica del campionato di Serie B. Il Brescia, coi 4 punti di penalizzazione comminatigli, è retrocesso in Serie C consegnando di conseguenza la salvezza diretta al Frosinone mentre il playout, fissato per il 15 e 20 giugno, verrĂ giocato da Salernitana e Sampdoria. Questo sempre che il giudizio venga confermato anche in secondo grado. Per quanto riguarda i verdetti mancanti lo Spezia pareggiando a Cremona la finale d’andata dei playoff ha rafforzato la propria candidatura al ritorno in Serie A. Adesso alla squadra di mister D’Angelo basterĂ pareggiare al Picco domenica 1° giugno per completare l’opera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B: Brescia retrocesso, Frosinone salvo e playout tra Salernitana e Sampdoria

Serie B, il Brescia è salvo: battuta la Reggiana 2-1. Gol e highlights

Il Brescia si salva all'ultima giornata! Con un emozionante 2-1 contro la Reggiana, la squadra di Rolando Maran ha superato una stagione difficile, caratterizzata da infortuni e cambi in panchina.

