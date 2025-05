Serie A ed Europa addio | Balotelli ha già firmato dall’altra parte del mondo | Annuncio ufficiale atteso ad ore

Mario Balotelli dice addio alla Serie A e all'Europa: il suo futuro si scrive dall'altra parte del mondo. Dopo solo 56 minuti in campo, Super Mario ha già trovato la sua nuova squadra, segnando l'ennesima svolta nella sua carriera altalenante. Questo passaggio non è solo un cambio di maglia, ma un’eco di come le carriere calcistiche stiano evolvendo in un mercato sempre più globale. Resta sintonizzato per l'annuncio ufficiale!

La carriera di Mario Balotelli è sempre stata un viaggio tra alti clamorosi e cadute rumorose. L'ultima tappa italiana del suo percorso, cominciata il 28 ottobre 2024 con il ritorno in Serie A al Genoa, si è rivelata più un'illusione che una reale rinascita. Sei presenze e appena 56 minuti totali giocati: questo il bilancio della sua breve e deludente esperienza rossoblù, chiusa virtualmente già a gennaio dopo l'arrivo in panchina di Patrick Vieira, che ha deciso di non convocarlo più per diverse settimane consecutive.

