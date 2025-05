Serie A 2025 rivoluzione panchine | Allegri al Milan e Gasperini alla Roma

In un’estate che promette fuoco e fiamme nel calcio italiano, la Serie A si prepara a stravolgere le proprie panchine. Allegri al Milan e Gasperini alla Roma sono solo le prime note di un concerto di cambiamenti. Con il Napoli unico baluardo di stabilità dopo il trionfo scudettato, ci si domanda: quali sorprese riserverà questa rivoluzione? Preparati a una stagione di emozioni, dove ogni scelta può ridisegnare il futuro del campionato!

In un'estate calcistica che si preannuncia incandescente, le big della Serie A saranno protagoniste di numerosi cambiamenti. I valzer maggiori riguarderanno le panchine, completamente stravolte rispetto al campionato appena concluso; l'unica squadra che ha confermato il mister, al momento, è la vincente Napoli che dopo la conquista dello scudetto è riuscita, dopo giorni di incertezza, a continuare il proprio rapporto con Antonio Conte. I nuovi arrivi che ormai appaiono certi sono quelli di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan (per la seconda volta) e Gian Piero Gasperini che approderà a Roma, ponendo fine alla lunga e magica storia creata a Bergamo con l'Atalanta per 9 anni.

Allenatori di Serie A 2025 – 2026: le previsioni per le panchine delle big

Con la stagione 2024-2025 agli sgoccioli, è tempo di focalizzarsi sulle panchine delle big di Serie A per il 2025-2026.

Serie A, la centrifuga delle panchine: una rivoluzione continua e frenetica

Lo riporta msn.com: In due anni 48 cambi di allenatore: nella massima serie i “progetti” durano in media 392 giorni. Tutti i dettagli ...

Allenatori Serie A 2025/26: conferme e novità, la situazione squadra per squadra

Da msn.com: Tutti gli allenatori della Serie A 2025/26: tra conferme, novità e sorprese, la situazione squadra per squadra. Un`estate di rivoluzione per le panchine del massimo.

Calciomercato Serie A: il Milan di Allegri fa subito la voce grossa, ecco le principali trattative

Segnala monza-news.it: Le ultime dal calciomercato Serie A: Milan punta su Leoni e saluta Walker. Cambi in panchina per Roma, Juventus e Napoli.