Serie A 2025 26 per i bookie sarà riscatto Inter | testa a testa con la Juventus in quota lontano il bis del Napoli

La stagione 2025/26 di Serie A si preannuncia avvincente: l'Inter punta al riscatto, sfidando la Juventus in un testa a testa che promette emozioni. I bookie sembrano scommettere su una rivalità accesa, mentre il Napoli si trova a distanza dal bis. Gli appassionati non possono perdere di vista le strategie delle squadre, con ogni mossa che potrebbe stravolgere le quote. Chi sarà il grande protagonista? La corsa è ufficialmente aperta!

Appena terminato il campionato 202425, la testa di dirigenti e tifosi è già rivolta alla prossima stagione. Fallito il bis scudetto per un solo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Playoff Serie C, il Volley Napoli cede in casa all’Elisa Volley: testa al ritorno in trasferta

Il Volley Napoli affronta una sfida impegnativa nei playoff di Serie C, cedendo per 3-0 in casa contro l’Elisa Volley Pomigliano.

SERIE A - Stagione 2025/26, per i bookie sarà riscatto Inter: testa a testa con la Juventus, in quota lontano il bis del Napoli

Riporta msn.com: Appena terminato il campionato 2024/25, la testa di dirigenti e tifosi è già rivolta alla prossima stagione. Fallito il bis scudetto per un solo punto, come riporta Agipronews, l’Inter si presenta com ...

