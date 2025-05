Sergio Mattarella in Vaticano | incontro con Papa Leone XIV su pace e attualità

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si prepara a un incontro storico con Papa Leone XIV in Vaticano. Un momento cruciale per discutere di pace e attualità, nel contesto di un mondo attraversato da conflitti e sfide globali. Che impatto avrà questo dialogo sull’atteggiamento dell'Italia verso le crisi internazionali? La risposta potrebbe rivelare nuove direzioni nella diplomazia italiana. Rimanete sintonizzati!

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Vaticano per incontrare, in una visita ufficiale, Papa Leone XIV. L'agenda dei temi sarà aperta e in ambienti politici non si esclude che, oltre alle questioni bilaterali, il Pontefice e il capo dello Stato italiano tocchino i principali temi di attualità come la pace, l' Ucraina e il Medio Oriente. Probabile che il presidente della Repubblica ricambi la visita in vaticano invitando il Papa al Quirinale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sergio Mattarella in Vaticano: incontro con Papa Leone XIV su pace e attualità

