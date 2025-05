Sergio Mattarella il fango di Amnesty perché sta con la polizia

Sergio Mattarella si schiera con la polizia nel cuore di un dibattito che scuote l'Italia e il mondo: la sicurezza è davvero in contrasto con i diritti umani? Mentre Amnesty International lancia campagne per garantire trasparenza e responsabilità, il Presidente della Repubblica ricorda che proteggere i cittadini è una priorità. È un tema caldo che tocca le nostre vite quotidiane e solleva interrogativi fondamentali sulla libertà e la sicurezza. In quale direzione stiamo andando?

Sul sito di Amnesty International sono ben visibili le campagne sul tema “Polizia”: la richiesta di apporre, sui caschi degli agenti in servizio di ordine pubblico, i codici identificativi, e quella contro «l’uso diffuso e improprio di dispositivi a scarica elettrica», come ad esempio il Taser. Così non sorprende che ieri Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, in controtendenza si sia schierato - nel giorno in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve al Quirinale il capo della Polizia, Vittorio Pisani, per ribadire il sostegno del Colle alle Forze di polizia - con il Consiglio d’Europa, che l’altro ieri ha di nuovo invitato il governo a indagare sulla «pratica di profilazione razziale da parte delle Forze dell’ordine». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sergio Mattarella, il fango di Amnesty perché sta con la polizia

