Sereni Orizzonti compra tre nuove residenze in regione

Sereni Orizzonti segna un passo importante nel settore dell'assistenza agli anziani, acquisendo tre nuove residenze in Friuli-Venezia Giulia. Questa mossa non solo rafforza la sua posizione come secondo gruppo italiano nel settore, ma rispecchia un trend crescente: l'attenzione alla qualità della vita per i nostri senior. Investire in strutture moderne è fondamentale per garantire servizi sempre più adeguati e umani. Scopri perché il futuro dell'assistenza è luminoso!

Sereni Orizzonti, secondo gruppo italiano nel settore della costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, che opera anche in Spagna, ha finalizzato l'acquisizione dell'intero portafoglio di strutture per anziani nella provincia di Udine della società padovana Codess, uno dei più. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Sereni Orizzonti compra tre nuove residenze in regione

