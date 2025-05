Serena ricorda Ernesto Pellegrini | Proprio il giorno di un evento speciale della tua Inter…

Oggi, mentre l'Inter celebra un evento speciale, il ricordo di Ernesto Pellegrini risuona forte e chiaro. L'ex presidente, scomparso all'età di 84 anni, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia nerazzurra. La sua visione e passione hanno plasmato un'era, rendendolo un simbolo per i tifosi. In un momento in cui il calcio cerca nuove identità, la sua eredità continua a ispirare. Riviviamo insieme il suo straordinario viaggio!

Serena, l’ex nerazzurro è stato uno tra i primi a ricordare pubblicamente Ernesto Pellegrini. Oggi abbiamo appreso con tristezza della scomparsa di Ernesto Pellegrini, leggendario ex presidente dell’Inter, all’età di 84 anni. Questa notizia ha generato una grande emozione nel panorama del calcio italiano, specialmente tra i sostenitori nerazzurri e tutti coloro che hanno vissuto con lui eventi memorabili legati alla storia della squadra. Tra i primi a ricordarlo pubblicamente c’è stato Aldo Serena, ex attaccante dell’Inter, che ha condiviso un messaggio su X. IL MESSAGGIO DI SERENA – «Proprio il giorno di un evento speciale della tua Inter Ernesto te ne sei voluto andare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Serena ricorda Ernesto Pellegrini: «Proprio il giorno di un evento speciale della tua Inter…»

Valentina Pellegrini, figlia dell'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini, rappresenta una nuova generazione di leader nel mondo del calcio.

Come scrive msn.com: Addio a Ernesto Pellegrini. L'imprenditore ed ex presidente dell'Inter è morto all'età di 84 anni. Pellegrini è venuto ...

Riporta msn.com: MILANO - E' morto all'età di 84 anni Ernesto Pellegrini. Fu Presidente dell'Inter dal 1984 al 1995, acquistò il club da Fraizzoli e dopo undici anni di gestione, cedette la società a Massimo Moratti.

Da tuttosport.com: L'imprenditore milanese guidò il club nerazzurro dal 1984 al 1995 vincendo lo scudetto dei record, una Supercoppa italiana e due Coppe Uefa ...