Serata letteraria al Museo del Presente di Rende | emozioni e riconoscimenti per Salvatore Nardi

Ieri sera, il Museo del Presente di Rende ha ospitato una serata indimenticabile nel segno della letteratura. Tra applausi e emozioni, Salvatore Nardi ha toccato il cuore del pubblico, evidenziando come la cultura possa unire le persone. Questo evento si inserisce in un trend crescente di riscoperta della letteratura locale, dove autori emergenti trovano spazio per esprimere la loro voce. Una dimostrazione che le parole hanno ancora il potere di emozionare!

Grande partecipazione e intense emozioni ieri sera al Museo del Presente di Rende, in occasione della rassegna letteraria caLIBRIsi. Tra i protagonisti della serata lo scrittore Salvatore Nardi, che ha voluto ringraziare pubblicamente gli organizzatori per l'accoglienza calorosa e l'omaggio ricevuto. L'evento, organizzato dall' Associazione AlterErgo e dall' Associazione AgorĂ , rispettivamente guidate da Francesca Lo Celso ed Evelina Cascardo, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e attento. Nel corso della serata, Nardi è intervenuto come relatore alla presentazione del libro di poesie "Raccolta di emozioni" di Gilda Di Vincenzo, esprimendo il suo onore per il ruolo rivestito.

