Serata in musica per la festa della Rebubblica

Lunedì, il cortile del Palazzo municipale si trasformerà in un palcoscenico per la Festa della Repubblica! La Scuola di musica Niccolò Paganini ci regalerà "La voce dell’opera", un concerto che celebra la grande tradizione operistica italiana. Un’occasione unica per riscoprire i capolavori che hanno segnato la nostra cultura, mentre ci uniamo in un’esperienza collettiva di orgoglio e bellezza. Non perdere questa magica serata!

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Scuola di musica Niccolò Paganini, presenta lunedì alle 18 nel cortile del Palazzo municipale il concerto per la Festa della Repubblica dal titolo La voce dell’opera. Il programma spazia dal repertorio operistico classico alle pagine più note del teatro musicale, con interpretazioni affidate a quattro artisti: i soprani Luisa Legittimo e Nicoletta Martone, il tenore Suntae Im e il baritono Gian Carlo Razionale, accompagnati al pianoforte dalla maestra Saadat Ismaylova nel ruolo di concertatore. L’apertura è affidata al duetto Tace il labbro, tratto da La vedova allegra di Franz Lehár, seguito da una selezione che include alcune delle pagine più rappresentative del repertorio pucciniano e verdiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Serata in musica per la festa della Rebubblica

