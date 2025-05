Sequestrato ex impianto di stoccaggio rifiuti a Calopezzati | 9 000 metri cubi di rifiuti pericolosi a pochi metri dal fiume Trionto

In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito pubblico, il sequestro di 9.000 metri cubi di rifiuti pericolosi a Calopezzati fa riflettere. A pochi passi dal fiume Trionto, questo ex impianto abbandonato rappresenta un grave rischio ambientale. I Carabinieri Forestali non solo tutelano il territorio, ma ci ricordano l'importanza di una gestione responsabile dei rifiuti. È tempo di agire: il futuro del nostro pianeta dipende

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rossano, in collaborazione con i colleghi di Castrovillari e Cropalati, hanno sequestrato nei giorni scorsi un ex impianto di stoccaggio di rifiuti, situato in località Sferracavallo, nel comune di Calopezzati. La struttura, da tempo non più operativa e priva di autorizzazioni, conteneva ancora al suo interno circa 9.000 metri cubi di rifiuti pericolosi e non, accatastati in modo disordinato e promiscui tra loro. Durante l’ispezione, è emerso che parte del sito insiste su un’area demaniale a ridosso del fiume Trionto, a pochi metri dal corso d’acqua. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Sequestrato ex impianto di stoccaggio rifiuti a Calopezzati: 9.000 metri cubi di rifiuti pericolosi a pochi metri dal fiume Trionto

Fermato e sequestrato un veicolo carico di rifiuti elettronici

Fermato e sequestrato un veicolo carico di rifiuti elettronici a Castel Volturno. L’operazione, condotta dai militari dell'Esercito Italiano nell'ambito della missione "Terra dei Fuochi" e dalla polizia di Stato, ha portato alla scoperta di materiale pericoloso, sottolineando l'importanza del monitoraggio e della prevenzione nel contrasto all'inquinamento ambientale.

Cerca Video su questo argomento: Sequestrato Ex Impianto Stoccaggio Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Frode di 60 milioni di euro sui lavori di dragaggio al porto, sequestrato impianto; [video] Indagine Dirty Mud: fanghi dragaggio non trattati e smaltiti illegalmente, sequestrato impianto; I fanghi del porto di Trapani non venivano trattati, sequestrato l'impianto di Porto Empedocle. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Rifiuti: stoccaggio irregolare vegetali,sequestrato impianto

Da ansa.it: I Carabinieri Forestali di Ancona hanno sequestrato un impianto di gestione e trattamento ... consisterebbero in aree non autorizzate per lo stoccaggio rifiuti e macinatura avvenuta non dentro ...

Impianto sequestrato, "opere per stoccare rifiuti mai fatte"

Secondo lanazione.it: Insomma, potrebbe seriamente essere in bilico dopo il sequestro dell’intero impianto e le accuse di ... di conglomerato bituminoso e allo stoccaggio l’altra alla gestione dei rifiuti.

Stoccati più rifiuti del consentito: sequestrato impianto nel Casertano

Scrive avvenire.it: Il sindaco di Marcianise aveva proprio ragione. Oggi è stato sequestrato l'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti della società Lea, nell'area Asi della città casertana. Per la Procura di ...