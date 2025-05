Senza la stella si fa la storia | via Mbappé il Psg vince Champions e Triplete

In un calcio in continua evoluzione, il PSG dimostra che il vero spirito di squadra può superare l'assenza delle stelle. Con l'addio di Mbappé, la squadra di Luis Enrique ha trovato una nuova energia: un triplete che racconta di giovani talenti e di una coesione mai vista. Un segnale forte per tutti: a volte, è nella difficoltà che si forgiano le leggende. Chi vincerà ora?

L'addio della star ha permesso a Luis Enrique di ricompattare uno spogliatoio giovane e affamato: senza personalismi è arrivata una stagione storica, conclusa con la vittoria in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Senza la stella si fa la storia: via Mbappé, il Psg vince Champions e Triplete

