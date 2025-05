Senza Cri il videoclip di ' Tokyo Nite'

E' uscito 'Tokyo Nite', il nuovo ep di Senza Cri. Il primo dell'artista brindisin? dopo la partecipazione ad Amici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Senza Cri, il videoclip di 'Tokyo Nite'

Senza Cri, l'album Tokyo Nite: L'amore non lo nascondi, lo proteggi; Senza Cri presenta Tokyo Nite, Amici è stato cruciale, sono fier? di tutto. Ora ho voglia di fare la mia musica

Scrive tg24.sky.it: Si intitola Tokyo Nite il nuovo progetto di Senza Cri, nome d’arte di Cristiana Carella, ed è un vero e proprio viaggio in compagnia di una artista che prende il pubblico per mano e lo accompagna alla ...

Secondo ecodelcinema.com: Senza Cri, giovane artista di "Amici 24", presenta il suo EP "Tokyo Nite", riflettendo sulla crescita personale e artistica grazie al supporto di Maria De Filippi e Lorella Cuccarini.