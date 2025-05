Senza Cri è uscito ‘Tokyo Nite’ | Sul palco non ho paura Quando ho pensato di lasciare Amici

Senza Cri ha fatto il grande passo: il suo EP "Tokyo Nite" è finalmente fuori! Sei tracce che rivelano un’artista in evoluzione, pronta a mettersi in gioco dopo l'esperienza ad Amici. Cristiana Carella, 25 anni, affronta le sue paure e racconta la sua vera essenza, in un momento storico in cui l'autenticità è più importante che mai. Scopriremo così se i suoi limiti sono solo punti di partenza per nuove avventure musicali.

Senza Cri alla prova del nove dopo Amici. E' uscito l'ep 'Tokyo Nite'. Sei canzoni nelle quali Cristiana Carella, 25 anni, si racconta e si mostra in tutta la sua essenza. Così come ha fatto, gradualmente e abbattendo diversi propri limiti, anche durante il percorso all'interno del talent show di Maria De Filippi. Cristiana, come hai iniziato a fare musica? "Per caso. La musica ha travolto la mia vita da subito, mamma ballava le canzoni dei Bee Gees quando era incinta. In casa mia c'è sempre stata musica. Mia sorella ed io cantavamo già da piccol? e abbiamo chiesto sempre strumenti musicali come regali di compleanno: io la chitarra e lei il pianoforte.

Senza Cri annuncia l’Ep Tokyo Nite, da oggi in pre-order

Senza Cri, talento emergente di Amici 24, annuncia il pre-order del suo nuovo EP intitolato "Tokyo Nite".

