Senti chi parla | tra parole e legami l’approfondimento di Danyla De Vincentiis

Scopri il nuovo episodio di "Senti chi parla" con Danyla De Vincentiis, dove i legami affettivi prendono il centro della scena. In un’epoca in cui la genitorialità è sempre più sfumata, l'esperta invita a riflettere sull'importanza dei legami emotivi rispetto a quelli biologici. Non lasciarti sfuggire l'opportunità di scoprire come l’amore possa superare ogni barriera: ascolta e lasciati ispirare!

Nuovo appuntamento con la rubrica dell’esperta Danyla De Vincentiis che come ogni settimana su Radio Roma News approfondisce un tema tra psicologia e parent coach. Questa settimana si parla di legami affettivi. Persiste ancora oggi la tendenza a distinguere tra genitorialità biologica e adottiva, come se i legami di sangue fossero l’unico criterio valido per definire l’ essenza di un genitore. Tale visione, secondo gli esperti, rischia di sminuire l’importanza dell’ amore, della cura quotidiana e della responsabilità che caratterizzano il vero ruolo genitoriale. La dottoressa Danyla De Vincentiis, psicologa e parent coach, per riflettere sull’importanza della cura genitoriale che va oltre i legami biologici, si ispira al film cult di Amy Heckerling “ Senti chi parla ” con John Travolta e Kristie Alley. 🔗 Leggi su Italiasera.it © Italiasera.it - “Senti chi parla”: tra parole e legami, l’approfondimento di Danyla De Vincentiis

