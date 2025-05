Semifinali di basket Virtus batte Milano per un punto

...schiacciante vittoria non è mai scontata. Il trionfo della Virtus su Milano riaccende l’entusiasmo di una città intera, unita dalla passione per il basket. Questo match non è solo sport, ma rappresenta un microcosmo di sfide e determinazione, in un contesto dove la competizione si fa sempre più avvincente. Chi sarà il prossimo a scrivere la storia? La semifinale è solo l'inizio!

Bologna, 31 maggio 2025 – Sfida delle mille emozioni alla Segafredo Arena, dove la Virtus di Dusko Ivanovic batte, in un palpitante finale di match l’Armani Milano e fa sua gara 1 di semifinale playoff. Il solito straordinario Shengelia, i punti di Clyburn, ma in generale la combattività della squadra regalano alla Virtus il successo, anche se una citazione di merito va sicuramente in più per un eccellente Nicola Akele, meritevole al pari del decisivo Shengelia, di migliore in campo. 1-0, ma serie ancora tutta da vivere e da vedere a cominciare da gara 2, in programma lunedì sera alle 20.45 sempre alla Segafredo Arena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Semifinali di basket, Virtus batte Milano per un punto

Basket, la Virtus Bologna soffre nel finale ma batte la Reyer Venezia nella gara-1 dei playoff scudetto 2025

La Virtus Bologna supera agevolmente la Reyer Venezia in Gara 1 dei quarti di playoff scudetto 2025, vincendo per 90-85 dopo una partita combattuta.

