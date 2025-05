Selvaggia Roma e Luca Teti si sposano

Selvaggia Roma e Luca Teti fanno il grande passo: si sposano! Un amore che risorge dopo momenti difficili, celebrato dalla dolcezza della loro piccola Luce. Questo legame non è solo una storia d’amore, ma un simbolo di resilienza e rinascita in un periodo in cui le emozioni autentiche sono più preziose che mai. Non perderti i dettagli di questo romantico capitolo!

Fiori d'arancio per l'influencer e il calciatore, che coronano un amore profondo rinato dopo il dolore della perdita e rafforzato dalla nascita della loro figlia Luce. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Selvaggia Roma e Luca Teti si sposano

