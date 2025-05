Sei stato vero | Gianmarco non trattiene le lacrime La lettera di De Filippi

Maria De Filippi colpisce ancora! Con parole sincere, ha reso omaggio a Gianmarco durante l'ultima puntata del trono classico, sottolineando il valore dell'autenticità nel mondo della televisione. "Tu sei stato vero, onesto", ha detto, un messaggio che risuona forte in un’epoca in cui la verità sembra un'opzione rara. Questa scelta di Gavino non è solo un momento televisivo, ma un invito alla trasparenza nei rapporti umani. La tv può essere ancora umana!

"Tu sei stato vero, onesto. E noi ti ringraziamo per questo." Con queste parole, Maria De Filippi ha sorpreso tutti. Ieri in prima serata, durante l'ultima puntata del trono classico, é andata in onda la scelta di Gianmarco. Tuttavia, poco prima del momento tanto atteso, la conduttrice ha dedicato al tronista, in via del tutto esclusiva, delle parole cariche di affetto e gratitudine. Una carezza inaspettata, che ha commosso studio e telespettatori. "Hai portato entusiasmo, voglia di esserci, e hai trasformato le tue insicurezze in forza. Sei entrato in punta di piedi, ma ci hai lasciato qualcosa di importante", ha letto Maria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Sei stato vero": Gianmarco non trattiene le lacrime. La lettera di De Filippi

Moratti punge il Milan: “Mai stato il vero avversario. Berlusconi leale, ma …”

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha scatenato polemiche con recenti dichiarazioni su Silvio Berlusconi, ex leader del Milan.

Cerca Video su questo argomento: Sei Stato Vero Gianmarco Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Uomini e Donne, Gianmarco Steri è stato il miglior corteggiatore e il peggiore dei tronisti; “Uomini e donne – La scelta”: Gianmarco sceglie tra Nadia e Cristina in prima serata; Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco in prima serata su Canale 5; ?Gianmarco Steri oggi la scelta tra Cristina e Nadia a Uomini e Donne: «Ho avuto tanti dubbi». Il regalo inasp. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Paola Caruso a Verissimo: «Gianmarco non lo sposo più, mi ha lasciata sola in Usa con Michele. Al suo compleanno era con la ex»

Come scrive msn.com: Paola Caruso torna a Verissimo per raccontre gli ultimi avvenimenti nella sua vita personale: «Non ce la faccio più, Silvia». La bonas ...

Gianmarco Tamberi in lutto, è morto lo zio: “Sei stato un maestro di vita”

Scrive thesocialpost.it: Un tragico lutto familiare ha colpito Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto, simbolo dello sport italiano nel mondo. Martedì 13 maggio, lo ...

Paola Caruso a Verissimo rivela la rottura con Gianmarco, lite durante le cure al figlio: matrimonio annullato

virgilio.it scrive: Paola Caruso, ospite a Verissimo, ha raccontato di aver annullato il matrimonio con Gianmarco: le nozze avrebbero dovuto svolgersi il prossimo luglio ...