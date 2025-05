Sei furti tra scuole e negozi in una sola notte a Torrile | 32enne denunciato

Una notte da incubo a Torrile, con sei furti in scuole e negozi che hanno scosso la comunità. Un 32enne è stato denunciato dai Carabinieri, ma questo evento mette in luce un trend inquietante: l’aumento dei reati contro gli esercizi pubblici. In un periodo di difficoltà economica, è fondamentale rafforzare il senso di sicurezza e solidarietà tra cittadini e forze dell’ordine. La prevenzione è la chiave!

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Colorno, a conclusione di una articolata attività d’indagine hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 32enne straniero che è ritenuto il presunto responsabile di 6 furti commessi in danno di scuole ed esercizi commerciali nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Sei furti tra scuole e negozi in una sola notte a Torrile: 32enne denunciato

