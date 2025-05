Sei colpi di pistola contro pr discoteca | arrestato un uomo

Un episodio inquietante riaccende i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di intrattenimento. Sei colpi di pistola sparati contro un organizzatore di eventi a Napoli, un attacco che ha sfiorato il dramma. La Polizia ha arrestato un sospetto: un passo avanti nella lotta contro la violenza nel mondo della notte. Riflessione necessaria: quanto è sicuro divertirsi oggi? La comunità chiede risposte e protezione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sei colpi di pistola contro un organizzatore di eventi: accadde la sera del 25 febbraio dello scorso anno, in via Carbonara a Napoli. La vittima riuscì a scappare e rimase ferita solo ad una gamba. Ma per quel tentato omicidio la Polizia di Stato ha eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo. Avrebbe avuto il ruolo, insieme a diverse persone non identificate, di istigatore o comunque di supporto all’autore del tentato omicidio. L’indagato, secondo quanto ricostruito, dopo aver trascorso, in compagnia di amici, una serata in discoteca ed essere stato allontanato dagli addetti alla sicurezza, aveva contattato la vittima – all’epoca dei fatti Pr proprio in quella discoteca – e, con il pretesto di saldare il conto, aveva fissato un incontro in via Carbonara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it